L1: le mercato d'hiver s'ouvre avec le retour du dossier Mbappé

A Paris, la signature prochaine des deux Brésiliens, le milieu axial des Corinthians Gabriel Moscardo (18 ans) et le défenseur central Lucas Beraldo (20 ans) n'occultera pas tout à fait le retour du dossier Mbappé, dont le contrat arrive à expiration en juin.

Arrivés tous les deux à Paris vendredi, ils ont passé des examens au Campus PSG.

Selon une source proche du club à l'AFP, ils seront très prochainement signés et "s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle transformation du club"; soit jeune, non "bling-bling", important pour le collectif et financièrement viable avec des contrats longs pour que les frais soient amortis, et des salaires bas, une valeur qui grandira au fur et à mesure.