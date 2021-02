L1: le Niçois Jeff Reine-Adelaïde sera opéré mardi

Jeff Reine-Adelaïde, le milieu offensif de l'OGC Nice et capitaine des Bleuets victime d'une rupture ligamentaire au genou lors de Monaco-Nice mercredi, sera opéré mardi prochain, a annoncé vendredi son entraîneur Adrian Ursea.

"Une opération est envisagée pour mardi prochain. Nous pensons tous à lui, qui est de nouveau frappé par une blessure redoutée par les footballeurs", a déclaré le technicien niçois en conférence de presse.

"Nous sommes tous super tristes pour Jeff qui avait déjà été victime d'une rupture ligamentaire à l'autre genou, il y a un an. Le plus dur a été d'entendre ses cris et pleurs au Louis-II", a avoué Jean-Clair Todibo, la dernière recrue niçoise.

"JRA" s'est blessé mercredi à Monaco, dans le temps additionnel du match perdu par son équipe (2-1), à la suite d'un duel aérien avec Caio Henrique.

Alors à Lyon, en décembre 2019, Reine-Adélaïde avait eu une blessure identique, mais au genou droit, qui l'avait privé de compétition durant huit mois.