L1: le PSG brave les vents contraires et fait le trou

Malgré la perte rapide de Fabian Ruiz sur blessure et de Gianluigi Donnarumma, exclu, le Paris SG, grâce à l'inévitable Kylian Mbappé, a pris le meilleur sur Le Havre (2-0), dimanche, pour la 14e journée de Ligue 1.

La série de cinq matches sans défaite des Normands s'achève en revanche, fragilisant leur place dans le haut du tableau (9e).

Vaillant et discipliné, le promu a joué crânement sa chance et parfois bousculé le leader, mais la qualité technique supérieure des Parisiens et leurs individualités, au premier rang desquelles Mbappé, ont fait la différence.

Le match avait commencé pourtant de façon catastrophique pour le club de la capitale.