L1: le PSG échappe à la foudre à Brest et se replace derrière Nice

Et un vent de folie a effectivement soufflé sur ce match, littéralement. Les ultras ne croyaient pas si bien dire en déroulant une banderole "Tonnerre de Brest" en début de rencontre: moins d'une demie heure plus tard, d'énormes bourrasques et averses se sont abattues sur la pelouse et les joueurs, au son du grondement de l'orage.

Un grain qui a suscité les acclamations du public, conscient que cette météo capricieuse, à laquelle les Brestois sont habitués, pourrait être un allié.

- Vents contraires -