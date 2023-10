L1: le PSG à Rennes pour -déjà- éviter la sinistrose

La débâcle mercredi à Newcastle (4-1) a relevé des carences dans le jeu parisien: technique, tactique et mentale. Des lacunes déjà observées contre Clermont le week-end dernier (0-0), symbolisées par le système avec quatre attaquants choisi par Luis Enrique.

L'automne et les premières chutes sont arrivés encore plus tôt cette saison au Paris SG, et si les joueurs de Luis Enrique ne veulent pas déjà tomber totalement dans la sinistrose, ils doivent se reprendre dimanche à Rennes (20h45).

Au-delà du terrain et des prestations de son effectif, le PSG fait son pire démarrage depuis l'arrivée des Qataris en terme comptable: trois nuls, deux défaites et quatre victoires depuis le début de la saison, championnat et Ligue des champions confondus.

En Ligue 1, le PSG occupe péniblement la 5e place avec 12 points. Son plus mauvais début sous QSI avant la 8e journée et son déplacement à Rennes, juste derrière avec 11 points.

Alors que ce départ timide n'inquiétait pas encore ces derniers jours, notamment grâce à l'attitude des joueurs et un jeu plus consistant et plaisant que sous Christophe Galtier, le naufrage à Newcastle a relancé franchement les tourments.