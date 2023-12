L1: le PSG veut distancer Nice qui reçoit Lens

Le Paris Saint-Germain, champion d'automne, veut bien finir l'année 2023 et distancer Nice (2e) qui reçoit Lens (7e) lors de la 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, dont tous les matches auront lieu mercredi à 21h00.

De l'autre, leurs hôtes d'un soir, les Aiglons (2es, 26 pts), qui ont perdu deux de leur trois dernières rencontres contre Nantes (1-0) et surtout Le Havre (3-1) samedi après une prestation ratée.

D'un côté, des Lensois (7es, 26 points) qui surfent sur leur qualification en Ligue Europa et une série de 11 matches sans défaite en championnat.

Le dauphin du PSG la saison passée et celui de cette année se retrouvent pour une rencontre entre deux équipes aux dynamiques opposées.

La défense de fer des hommes de Farioli, toujours la meilleure de Ligue 1 (9 buts encaissés), s'est craquelée dernièrement, vraisemblablement mise à mal par les problèmes extra-sportifs liés au club et par la fatigue de ses joueurs après une première partie de saison rondement menée.

Face à des Sang et Or revigorés mais qui n'ont gagné que deux fois loin de Bollaert cette saison, l'occasion est belle pour l'OGCN de consolider un peu plus leur place dans la roue du PSG.

. Le joueur: Kylian Mbappé