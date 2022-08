L1: Lens l’emporte sur Rennes et repasse leader provisoire !

Samedi soir, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, le RC Lens a confirmé son très bon début de saison en venant à bout d’un Rennes impuissant et un peu décevant (2-1). Les Sang et Or redeviennent provisoirement leaders de Ligue 1.

C’était l’heure de la confirmation, déjà, pour un Lens vainqueur 4-1 de Monaco la semaine dernière, et pour un Rennes qui avait redressé difficilement la tête devant Ajaccio (2-1).

Devant un Bollaert-Delelis une fois de plus archi-comble, Lens, en totale confiance, a tout de suite voulu prendre le jeu à son compte. Mais le bloc breton, bien en place, ne laissait aucun espace exploitable pour des Sang et Or qui multipliaient les transmissions sans trouver la faille.

D’ailleurs, le premier tir artésien n’intervenait qu’à la 22e minute, par l’intermédiaire de Fofana qui s’essayait de loin. La réponse de Doué avait le mérite d’être cadrée, à défaut de surprendre Samba (24e). Et les débats s’équilibraient, sous l’impulsion des habituels hôtes du Roazhon Park, et sous l’impatience, de plus en plus palpable, qui gagnait les rangs artésiens.

- Lens irrésistible après la pause -

La pause arrivait à point nommé pour des Lensois qui redémarraient, après le repos, pied au plancher. Les occasions s’enchainaient. Sotoca (46e), Openda (48e, 58e) et Medina (53e) multipliaient les tentatives. La défense bretonne pliait, avant de rompre sur une frappe soudaine et puissante de Seko Fofana (1-0, 65e). Le capitaine ivoirien faisait exulter une enceinte incandescente. Puis Loïs Openda se chargeait de la délivrer entièrement (2-0, 70e).

Le Racing, qui s’est aussi appuyé sur un Samba impérial devant Terrier (61e) et Laborde (72e), et sur sa barre transversale (79e), a validé sa 3e victoire en 4 sorties malgré la réduction du score de Laborde (2-1, 90e+1). Avec 10 points au compteur, et une place de leader provisoire, les Sang et Or réalisent leur meilleure entame de championnat depuis 2001. À l’inverse de Rennais, 12es avec 4 points, loin du compte.