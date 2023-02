L1: Lens manque le podium, Lyon se relance avant OM-PSG

Accroché à Montpellier (1-1) samedi, Lens a perdu des points dans la course au podium de Ligue 1, au contraire de Lyon, reparti de l'avant à Angers (3-1) avant le classique Marseille-Paris SG, choc au sommet de la 25e journée dimanche.

En attendant le duel électrique entre l'OM et le PSG au Vélodrome (20h45), le championnat de France est doucement monté en température samedi, avec deux affiches déséquilibrées... au moins sur le papier.

Car le RC Lens, toujours dans la course à la Ligue des champions au milieu des grosses cylindrées de l'Hexagone, n'a pas su capitaliser sur l'ouverture du score précoce d'Angelo Fulgini (4e) à la Mosson.

En deux minutes à l'heure de jeu, la tournure du match a changé. Kevin Danso a trouvé la barre montpelliéraine, manquant de peu de creuser l'écart... Et Faitout Maouassa a égalisé dans la foulée de la tête (59e), offrant un point précieux aux Héraultais (quatorzièmes) pour le maintien.

Les Sang et Or, quatrièmes, reviennent certes à hauteur de Monaco (50 points), mais les victoires se font rares (trois en Ligue 1) depuis le début de l'année 2023.

"Il nous manque un peu de réussite, d'efficacité. Il va falloir en faire plus pour remporter les matches. On sait qu'on n'a pas le budget des autres équipes mais on s'accroche", a réagi Florian Sotoca sur Canal +.