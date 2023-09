L1: Lens poursuit son redressement à Strasbourg

Lens a poursuivi son redressement et enchaîné une deuxième victoire de suite en championnat en allant s'imposer à Strasbourg (1-0) pour sortir au moins temporairement de la zone de relégation, vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or n'ont pas été extrêmement brillants mais ils ont assuré l'essentiel grâce à un but de leur recrue Elye Wahi, son premier sous ses nouvelles couleurs, au quart d'heure de jeu dans ce duel des Racing qui n'a pas atteint des sommets.