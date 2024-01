L1: Lens recolle au bon wagon et enfonce Toulouse

Dans un Stadium qui attend toujours un succès depuis le 1er octobre dernier et une victoire face à Metz (3-0), les Lensois ont profité de la fragilité toulousaine pour rester au contact du bon wagon, à trois points de leur voisin lillois cinquième de L1.

Toulouse, qui n’a toujours pas enchaîné deux succès en L1 depuis le début de la saison, n’a donc pas su confirmer sa victoire à Metz (1-0) lors de la dernière journée. Le TFC n’a pris que 8 points sur les 36 derniers mis en jeu et ne compte qu’un petit point de plus que le barragiste Lyon.

Dans une rencontre sevrée d’occasions jusque-là, les Lensois ont finalement trouvé la faille juste avant le repos sur leur première opportunité. Sur un ballon aérien mal jugé par la défense toulousaine David Pereira da Costa ne tremblait pas au moment d’inscrire son premier but de la saison (0-1, 42e).

Du pain béni pour des "Sang et Or" qui n'ont finalement jamais vraiment tremblé pour empocher leur troisième victoire de la saison à l'extérieur achevée par une bordée de sifflets du Stadium pour des Toulousains une fois de plus têtes basses au moment de rejoindre les vestiaires. Si Lens redécolle, Toulouse s'enfonce.