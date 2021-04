L1: Lens résiste à tout et enfonce Nîmes

L'euphorie des joueurs de Lens après un but lors du match de Ligue 1 à domicile contre Nîmes, le 25 avril 2021FRANCOIS LO PRESTI

Réduit à dix pendant plus d’une heure, Lens a arraché une précieuse victoire contre Nîmes (2-1) qui lui permet de récupérer sa cinquième place, dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or l'ont emporté grâce à des buts d'Igniatus Ganago (17e) et Massadio Haïdara (76e), tandis que Zinedine Ferhat avait égalisé pour les Nîmois en début de seconde période (52 s.p.).

Le promu artésien, qui a engrangé son 15e succès de la saison, a retrouvé la cinquième place, synonyme de qualification européenne, avec un total de 56 points, juste devant Marseille (6e, 55 pts), vainqueur à Reims vendredi (3-1) et Rennes (7e, 54 pts), qui a écrasé Dijon dimanche (5-1).

Nîmes tombe de son côté dans la zone rouge (19e, 31 pts), dépassé à la différence de buts par Nantes, vainqueur 2-1 à Strasbourg.

Pourtant privé de nombreux joueurs en raison de blessures, suspensions et du Covid-19, Lens a mis le pied sur le ballon d’entrée et fait la différence sur sa première occasion.

David Pereira Da Costa, titulaire pour la première fois de sa carrière en L1, a délivré un centre vicieux dans la surface. A la lutte avec Kelyan Guessoum, Ganago a tendu la jambe, le ballon a pris une drôle de trajectoire après avoir été contré par le défenseur nîmois avant de retomber dans le but (1-0, 17e).

Mais le RCL s’est compliqué la tâche quelques minutes plus tard: au duel avec Renaud Ripart, le latéral Issiaga Sylla a trop levé la jambe et mis ses crampons dans le visage du capitaine gardois. Un geste dangereux sanctionné d’une exclusion (24e), Ripart quittant le terrain en sang.

En infériorité numérique, Lens a progressivement perdu le contrôle du jeu. L’égalisation est arrivée logiquement en début de seconde période. Au duel avec Guessoum dans la surface, Jonathan Clauss l’a fait tomber. Sur penalty, Ferhat n’a pas tremblé pour remettre les équipes à égalité (1-1, 52e).

En grande difficulté pour sortir de son camp, Lens a subi mais ni Niclas Eliasson, auteur d’un coup franc sur la barre (67e), ni ses partenaires n’ont réussi le dernier geste.

Alors qu’on croyait Lens sur le point de craquer, une reprise acrobatique d'Haïdara sur corner a offert un succès inespéré aux Sang et Or (2-1, 76e), qui continuent leur saison de rêve.