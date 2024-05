L1: à Lens, un point pour l'Europe et la fin heureuse d'une saison inégale

Ce sera la Ligue Europa ou bien la Ligue Europa Conférence, selon les résultats de l'OL face à Strasbourg puis contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France.

Tout cela n'est possible que grâce à la défaite de Marseille (47 points) à Reims en milieu de semaine, qui a soulagé les Sang et Or. "C'est bien d'avoir notre destin entre nos mains et de ne regarder que notre match", se réjouit l'entraîneur Franck Haise, tandis que le milieu de terrain Nampalys Mendy affirme que "ç'a été de l'énergie, une motivation en plus" pour le groupe.

L'occasion est donc belle pour le club de l'Artois - qui jouera probablement sans son gardien et capitaine Brice Samba, blessé - de finir sa saison faite de montagnes russes en beauté, face aux Héraultais, coincés pour de bon dans le milieu du classement (douzièmes).