L1: les Lyonnais reviennent au Vélodrome après le traumatisme du 29 octobre

Les incidents, nombreux cette saison dans et aux abords des stades de Ligue 1, ont atteint leur paroxysme avec le drame survenu avant le match Nantes-OGC Nice à la Beaujoire, un fan nantais ayant succombé aux coups de couteau d'un chauffeur de VTC transportant des supporteurs niçois.

Plus d'un mois après le report de leur match en raison du caillassage du car lyonnais, Marseille et Lyon se retrouvent mercredi au Vélodrome dans un contexte de recrudescence des violences dans le football français, marqué par la mort d'un supporter nantais samedi.

Avant cet évènement tragique, ce sont les images de la triste soirée du 29 octobre qui avaient fait le tour du monde. Avant son arrivée au stade Vélodrome de Marseille, le car transportant les joueurs et le staff de l'équipe lyonnaise avait été pris pour cible et caillassé. Plusieurs vitres du car avaient été brisées et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso, depuis démis de ses fonctions, avait été sérieusement blessé au visage.

Le match avait été annulé puis reporté à ce mercredi, dans le même stade, par la Ligue de football professionnel (LFP), suscitant les critiques de Lyon qui réclamait la tenue de la rencontre sur terrain neutre. L'appel de l'OL a ensuite été jugé "irrecevable" par la Fédération française de football (FFF).

- "Antagonisme" -