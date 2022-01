Ligue 1: Lille surclasse Lorient sous les yeux de Ben Arfa

Journée faste pour le Losc ! Quelques heures après avoir annoncé la signature d'Hatem Ben Arfa, Lille a battu Lorient (3-1) et s'est replacé dans la course aux places européennes, mercredi en match en retard de la 20e journée de L1.

En l'absence de leur entraîneur Jocelyn Gourvennec, à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 mardi, les joueurs lillois ont facilement dominé les Bretons, dépassés, notamment en première période, à l'image de leur gardien Paul Nardi.

A la demi-heure de jeu, les Dogues avaient déjà tué tout suspense en marquant trois fois par Isaac Lihadji (10e), Moritz Jenz contre son camp (19e) et Reinildo (30e). Sambou Soumano a réduit le score pour les Lorientais dans le temps additionnel (90e+2).

Trois jours après avoir ramené un nul valeureux de Marseille (1-1), où ils avaient joué à dix durant une heure, les Nordistes ont enregistré leur huitième succès de la saison et remontent à la huitième place avec 32 points, à seulement trois longueurs du quatrième, Strasbourg.

"On est content de la victoire et des trois points, mais une deuxième mi-temps comme ça, ce n'est pas acceptable. Je suis très énervé après cette deuxième mi-temps. Il faut être plus consistant", a pesté le capitaine nordiste José Fonte après le match.

Les Merlus, qui n'ont plus gagné depuis quatre mois, ont enchaîné un 14e match sans victoire en championnat (cinq nuls, neuf défaites) et restent bloqués à la place de barragiste (18e) avec 17 unités au compteur.

Lorient "va s'accrocher"

"On n'a pas su être efficace défensivement et on n'a pas de réussite. Quand je vois la deuxième mi-temps, on montre que ce groupe est toujours en vie donc on va s'accrocher jusqu'à la fin", a retenu Christophe Pélisser, l'entraîneur breton.

Après la présentation de Ben Arfa et Edon Zhegrova, les deux recrues hivernales, au maigre public, le Losc a commencé la rencontre tambour battant en étouffant les Bretons.

Cette domination a rapidement payé puisque Lihadji a poussé au fond des filets un centre de Jonathan Bamba repoussé par Nardi sur son coéquipier Léo Pétrot (1-0, 10e). Puis sur un coup franc de Burak Yilmaz dévié par le mur, le portier morbihannais a détourné le ballon... sur Jenz, un autre joueur de son équipe, qui a marqué contre son camp (2-0, 19e).

Sur un nouveau coup franc, tiré cette fois par Renato Sanches, Nardi a ensuite manqué sa sortie et a été devancé par Reinildo, qui a alourdi la marque de la tête (3-0, 30e).

Assommés, les Bretons n'ont réagi qu'après la pause : il a ainsi fallu attendre la 48e minute et une frappe de Terem Moffi captée en deux temps par Ivo Grbic pour voir la première occasion lorientaise. Peu après, c'est Vincent Le Goff qui a buté sur le gardien croate (54e). Finalement, le FCL a été récompensé de son abnégation par la réduction du score de Samano (3-1, 90e+2).

En seconde période, Lille s'est contenté de gérer son avantage, se procurant quelques situations comme ce tir de Jonathan David juste à côté (51e), et a pu faire tourner son effectif en vue du déplacement à Brest où la victoire sera encore impérative samedi pour rester dans le peloton des poursuivants.