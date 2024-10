L1: Lille renverse Toulouse (2-1) après son exploit face au Real

Trois jours après son exploit mémorable contre le Real Madrid (1-0) en Ligue des champions, Lille a renversé Toulouse (2-1) dans la douleur à domicile samedi lors de la 7e journée de Ligue 1.

Fini les paillettes de la plus prestigieuse compétition européenne, son hymne et ses soirées enivrantes, le Losc a retrouvé son "pain quotidien", comme aime le décrire son président Olivier Létang, et il a failli être indigeste.