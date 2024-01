L1: l'OM attaque la phase retour avec un groupe XXS

Partager:

L'OM s'avance en effectif resserré: malgré le renfort du milieu de terrain Jean Onana, Marseille s'apprête à recevoir Strasbourg vendredi pour la reprise du championnat avec un groupe rabougri par les blessures et la Coupe d'Afrique des Nations. Sept Marseillais (Amine Harit, Azzedine Ounahi, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba et le troisième gardien Simon Ngapandouetnbu) ont rejoint leurs sélections pour la CAN, deux sont à l'infirmerie (Joaquin Correa et Valentin Rongier) et un n'a pas le droit de jouer (François-Régis Mughe) en attendant une décision de la Fifa ou de sa fédération.

"En ce moment, mon plus grand objectif c'est de ne pas perdre de joueur et de limiter les dégâts. On est peu", a résumé jeudi l'entraîneur marseillais Gennaro Gattuso. Pour le premier match de 2024, dimanche à Metz face à Thionville (N3) en Coupe de France, Gattuso n'a effectivement pas eu besoin de beaucoup se creuser la tête pour trouver son 11 de départ, auquel il avait intégré le jeune et inexpérimenté Bilal Nadir, ni même pour faire ses changements. Sur son banc, il n'avait en effet que Jonathan Clauss comme élément rompu au haut niveau, en plus de Luis Henrique, tout juste revenu de prêt au Brésil et de six jeunes dont certains n'étaient connus que des suiveurs les plus avertis.

Dans ces conditions, et même si le calendrier n'impose aux Marseillais qu'un seul match par semaine jusqu'au barrage de Ligue Europa le 15 février contre le Shakhtar Donetsk, le mois à venir s'annonce compliqué. - Onana est apte - "On doit travailler sérieusement pour améliorer la condition physique et limiter la casse jusqu'au retour des joueurs qui sont à la CAN", a encore expliqué Gattuso jeudi.