L1: l'OM doit maintenant sauver les meubles

Le rêve européen est passé et l'Atalanta Bergame a brutalement ramené l'OM sur terre jeudi, laissant le club marseillais face à la réalité de sa situation, une sombre neuvième place en L1, avec trois matches à disputer, dont la réception de Lorient dimanche, pour tenter de limiter les dégâts. On a les objectifs que l'on mérite et il n'en reste plus qu'un à l'OM: essayer de décrocher un modeste strapontin européen via la 6e place, voire la 7e si le Paris SG lui fait le cadeau de battre Lyon le 25 mai en finale de la Coupe de France.

L'idée de départ était de jouer le podium et la qualification directe en Ligue des Champions. Elle s'est vite évanouie, comme l'objectif Top 4, au fil d'une saison mal née où Marseille a accumulé mauvais choix, mauvais résultats et mauvaise fortune avec une avalanche de blessés. La Ligue Europa a été une respiration pour les Marseillais mais l'Atalanta leur a coupé le souffle jeudi avec une violente démonstration de haut niveau (3-0) qui a fermé à l'OM une autre voie vers l'Europe la saison prochaine. Vendredi, la victoire de Nice contre Le Havre a également interdit aux Marseillais l'accès à la 5e place et à la Ligue Europa. En attendant la finale de la Coupe, il ne reste donc qu'une place à prendre, la 6e, qui offre un ticket pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

- Quel accueil dimanche ? - Ca n'est pas précisément l'Europe dont rêvent joueurs, dirigeants et supporters de l'OM mais c'est ce qu'il reste à prendre et les Marseillais ont promis de s'y atteler. "La saison n'est pas finie, on doit finir le boulot, on ne lâche pas", a de son côté assuré Pierre-Emerick Aubameyang sur son compte Instagram. "Je comprends la déception et la colère. Mais demain, on a cet objectif de gagner pour laisser Marseille européen en fin de saison. Alors malgré la rancœur, venez nous encourager encore", a de son côté déclaré samedi Jean-Louis Gasset, qui a reconnu que l'OM était "impardonnable".