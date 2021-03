L1: Longoria un "vrai leader" pour McCourt, qui lui confie "les commandes" de l'OM

Le propriétaire de l'OM Frank McCourt, dans une interview publiée mardi par le quotidien La Provence, a confirmé très clairement que Pablo Longoria, nommé vendredi président du club, était bien "aux commandes" de l'OM et a qualifié le jeune Espagnol de "vrai leader".

"Je suis sûr de mon choix. C'est une grosse responsabilité, je la lui ai confiée et je sais qu'il en est capable. Pablo est aux commandes de l'OM, c'est la réalité", explique M. McCourt dans cette interview réalisée lundi matin, peu après son arrivée à Marseille.

"J'ai appris à le connaître très bien, je l'ai vu, je l'ai observé dans l'action, je l'ai vu prendre des décisions (...) Il y a des gens qui ont un talent unique, peu importe leur âge. Il y a aussi des gens qui sont des leaders-nés", ajoute l'homme d'affaires américain à propos de Longoria, 34 ans, arrivé l'été dernier à l'OM comme directeur sportif.

Frank McCourt utilise à plusieurs reprises le qualificatif de "vrai leader" pour présenter Longoria, dont la désignation doit permettre de "recentrer l'OM sur le football".

Dans cette interview, M. McCourt répète par ailleurs qu'il ne compte pas vendre l'OM, en dépit de rumeurs récurrentes faisant état de l'intérêt de mystérieux investisseurs pour le club.

"Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain (...) Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel", a-t-il assuré.

Le propriétaire du club a également jugé que l'OM n'était "rien sans ses supporters". Les fans du club étaient en guerre ouverte avec la direction précédente, notamment le président Jacques-Henri Eyraud, désormais simple membre du conseil de surveillance.

Comme l'a confirmé à l'AFP Rachid Zeroual, chef des South Winners, M. McCourt a annoncé aux responsables de groupes rencontrés lundi le retrait des mises en demeure envoyées par l'ancienne direction à l'ensemble des groupes pour les prévenir d'une possible rupture de la convention qui les lie à l'OM et qui leur permet notamment de disposer d'abonnements à des tarifs avantageux.