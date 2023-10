L1: à Lyon entre les défaites et les "taupes", Grosso déjà sous pression

Fortement menacé de relégation, Lyon, battu à domicile par Clermont (2-1), dimanche, dans le duel des deux derniers de la classe, reste la seule équipe du championnat sans succès avant de jouer à Marseille, puis de recevoir Metz et d'affronter Rennes, Lille, Lens.

La pression s'accentue: arrivé le 16 septembre au chevet de l'OL en remplacement de Laurent Blanc, l'Italien Fabio Grosso est en quête d'une première victoire et de contrôle sur son vestiaire, alors que le club est lanterne rouge de Ligue 1.

L'affaire de la "taupe" n'arrange rien. Mardi, le technicien a annulé l'entraînement de l'après-midi après une séance de photo officielle avec le président du club John Textor et les joueurs.

Cette annulation serait en lien avec des propos tenus par le consultant Jérôme Rothen dans son émission sur RMC lundi. "Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés qui m'ont même dit qu'il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu'ils avaient pu avoir. Il s'est mis tout le monde à dos", a dit l'ancien joueur parisien à l'antenne.

Depuis, celui qui fut champion du monde avec l'Italie en 2006, ancien joueur d'un Olympique lyonnais alors dominateur du football français (2007-2009), chercherait le ou les bavards.