L1: Lyon remporte sa première victoire de la saison à Nantes

La joie de l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé, auteur de l'unique but du match de Ligue 1 face à Nantes, le 27 août 2021 au Stade de La BeaujoireSebastien SALOM-GOMIS

L'Olympique Lyonnais a remporté sa première victoire de la saison en Ligue 1 vendredi soir à Nantes (1-0) en match d'ouverture de la 4e journée.

Accrochés à domicile par Brest (1-1) et Clermont (3-3) et dominés à Angers (3-0), les Lyonnais l'ont emporté grâce à un but de Moussa Dembélé (35e) à la conclusion d'une action de classe du Brésilien Lucas Paqueta. Lyon, qui a terminé à dix après l'exclusion de Damien Da Silva (78e), bondit provisoirement de la 16e à la 6e place avec 5 points, tandis que Nantes rétrograde de la 9e à la 10e place avec 4 points.