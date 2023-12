L1: Lyon rêve du mercato d'hiver pour se sauver

Certes, si la masse salariale et les indemnités de mutations restent surveillées, l'Olympique lyonnais a tout de même retrouvé une "souplesse budgétaire dans l'encadrement de la DNCG, avec un nouveau budget revu à la hausse". Un bol d'air, alors que cet été, l'organe de régulation avait contraint le recrutement de Lyon par des mesures identiques mais avec bien moins de latitude.

Aux deux derniers mercato, Lyon a brûlé au total 22 millions d'euros pour le Brésilien Jeffinho et du Suédois Amin Sarr, deux attaquants très décevants. Comment rattraper ce qui a été mal fait dans un marché destiné à opérer des ajustements avec des joueurs souvent en échec et à relancer sur des effectifs mal configurés? Et à l'OL, il y a des manques partout.

- Lyon attendu -