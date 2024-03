L1: maestro face à Lens, Bentaleb dans son jardin à Lille

Auteur d'une passe décisive lumineuse pour l'ouverture d'Edon Zhegrova, le milieu de terrain Nabil Bentaleb a éclairé le jeu du Losc, et une bonne partie du derby contre Lens, remporté par son équipe (2-1) vendredi.

Le natif de Lille, qui a grandi dans le quartier populaire de Wazemmes, n'a pas manqué son rendez-vous au cours d'une soirée où son équipe a saisi l'occasion de mettre à distance un concurrent direct pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

Après neuf minutes, l'international algérien a adressé une magnifique passe du pied gauche, de plus de quarante mètres depuis le rond central, à Edon Zhegrova, auteur de l'ouverture du score et, dans cette action, dominateur dans son duel avec Facundo Medina.

Le but de l'ailier kosovar doit beaucoup au coup de génie de Nabil Bentaleb dont la passe sans élan a surpris tout le bloc lensois. Le symbole d'une première période au plus que parfait pour l'international algérien qui avait déjà touché 39 ballons à la mi-temps et affichait 96% de passes réussies (24/25, 44/48 au total), dont beaucoup dans le sens du jeu.