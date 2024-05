L1: Marseille chute à Reims (1-0) et s'éloigne de l'Europe

Les hommes de Jean-Louis Gasset restent huitièmes au classement et sont toujours devancés de trois points par Lens (sixième), dernier qualifié virtuel pour une compétition européenne, et Lyon (septième).

À l'occasion de la 34e et dernière journée de championnat dimanche, les Marseillais devront s'imposer au Havre et espérer un faux pas de leurs adversaires directs dans le même temps.

Après la demi-finale de la Ligue Europa perdue face à l'Atalanta Bergame (4-1, score cumulé), le club phocéen pourrait vivre une nouvelle désillusion alors qu'il avait terminé la saison 2022-2023 à la troisième place.

Dans l'obligation de gagner sur le terrain d'une équipe champenoise qui n'avait plus connu la victoire depuis le 17 mars (2-1 face à Metz), Marseille a manqué de créativité, d'allant et de caractère. Trois jours après une victoire laborieuse face à Lorient (3-1), l'OM est encore apparu en difficulté et sans véritable esprit de révolte une fois mené au score, malgré l'urgence.