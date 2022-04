L'attaquant turc de Marseille Cengiz Under (17), félicité par ses coéquipiers, après avoir marqué sur penalty le 2e but face à Montpellier, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, le 10 avril 2022 aChristophe SIMON

L'Olympique de Marseille a repris à Rennes la deuxième place de la Ligue 1, grâce à son succès contre Montpellier (2-0) dimanche en clôture de la 31e journée.

L'OM, qui a marqué par Bamba Dieng (9e) et Cengiz Under (19e s.p.), compte trois points d'avance sur les Bretons, et douze de retard sur le leader, le Paris SG, chez qui il se déplacera dimanche prochain.