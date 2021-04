L1: Marseille s'impose à Reims 3-1 et prend la 5e place

La joie du milieu de terrain marseillais Dimitri Payet (2e d), félicité après son but contre Reims, lors de leur match de L1, le 23 avril 2021 au stade Auguste DelauneFRANCOIS NASCIMBENI

Marseille est allé s'imposer 3 buts à 1 à Reims, avec notamment un doublé de Dimitri Payet, pour s'emparer provisoirement de la cinquième place, vendredi soir en match avancé de la 34e journée de Ligue 1.

Les Olympiens, qui n'avaient plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 4 décembre à Nîmes (2-0), ont encaissé un but de Nathanaël Mbuku (38e) avant de marquer par Payet (41e, 76e) et Arkadiusz Milik (45+2), alors que Reims a terminé à dix après l'exclusion de Wout Faes (69e). L'OM compte deux points d'avance sur Lens (6e) qui reçoit Nîmes dimanche, tandis que Reims, qui était invaincu depuis neuf matches, reste 11e.