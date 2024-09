L1: Marseille se perd à Strasbourg (1-0) et chute pour la première fois

À cause de cet accroc, les Marseillais (troisièmes, treize points) laissent le Paris Saint-Germain (premier) et Monaco (deuxième) prendre trois longueurs d'avance à l'issue de ce week-end de championnat, tandis que Strasbourg (huitième) gagne deux places.

Le club phocéen est venu au Stade de la Meinau sans l'enthousiasme, la folie De Zerbi qui a accompagné ses premières semaines sur la scène nationale, et lui a permis de battre Lyon (3-2) malgré un match joué presque en intégralité à dix contre onze. Dominé en première période, il n'a pas su se rebeller suffisamment en seconde pour inverser le cours du match.

Renversée à Lyon (4-3) et rejointe à Lille (3-3) alors qu'elle menait 3-1 à chaque fois, la jeunesse strasbourgeoise progresse: elle a cette fois su être plus mature et solide pour tenir sa victoire.

"C'est un processus d'apprentissage pour les joueurs tout au long de la saison, a commenté l'entraîneur Liam Rosenior. C'est une progression naturelle pour eux. On parle du match perdu à Lyon ou du match nul à Lille, mais il faut passer par la douleur pour s'améliorer. Mes joueurs jouent sans peur et montrent du caractère, j'adore ça."