L1: Marseille sombre à Angers et glisse au classement

Le gardien Steve Mandanda et la défense marseillaise s'inclinent sur un but de Mathias Pereira Lage pour Angers au stade Raymond-Kopa, le 23 décembre 2020JEAN-FRANCOIS MONIER

Un point seulement en trois matches: battu 2-1 mercredi à Angers, Marseille finit très mal et très fatigué l'année 2020 et glisse à la 5e place au classement de Ligue 1 à l'issue de la 17e journée.

Après avoir perdu à Rennes (2-0) et pris un petit point seulement à domicile contre Reims (1-1), l'OM espérait finir sur une bonne note à Angers et rester "près du top", comme le répète à chaque conférence de presse son entraîneur André Villas-Boas.

Mais la fatigue, déjà évidente lors des dernières rencontres, a fini par rattraper l'OM, qui finit l'année civile sur les rotules. Ses deux matches en retard reste un pécule que le club provençal peut espérer faire fructifier en 2021, mais il n'est désormais plus que 5e, devancé par des équipes - Lyon, Lille, le PSG et Rennes - qui avancent bien plus vite.

La saison dernière, Villas-Boas avait surpris Angers et Stéphane Moulin en abandonnant le ballon et en misant tout sur le contre. Les Marseillais s'étaient imposés 2-0, un score qui était déjà acquis à la pause.

Mercredi aussi, il y avait 2-0 au repos, mais pour Angers, sanction d'une première période totalement ratée de l'OM et parfaite de la part des locaux, cette fois pas du tout embarrassés au moment de faire le jeu.

Dès la 4e minute, Angers est passé devant grâce à Pereira Lage, qui a trompé Mandanda d'une belle frappe au bout d'une action pleine de coupables dans la défense marseillaise, d'Alvaro à Sakai en passant par Rongier, tous très passifs.

Dix minutes plus tard, Marseille, qui jouait sans Gueye, dont la suspension a finalement été confirmée par le CNOSF, a évité le KO quand la frappe de Fulgini a frôlé le poteau, mais l'inévitable est intervenu dès la 23e minute avec un superbe enchaînement de Diony (2-0, 23e).

- penalty raté -

Côté marseillais, il n'y avait alors rien à sauver, mais vraiment rien. Les joueurs de Villas-Boas ont conclu la première période avec un seul tir, une tête hors-cadre de Caleta-Car à la 44e minute. Pour le reste, l'OM avait proposé un festival d'horreurs, de passes à contre-temps et de contrôles du dimanche, et même une fausse touche signée Nagatomo, en grande souffrance.

A l'heure de jeu, les entrées de Thauvin, remplaçant surprise au coup d'envoi, et Luis Henrique, ont enfin allumé une étincelle dans le jeu marseillais et Payet a mis une jolie frappe au-dessus (64e).

Moins de 10 minutes plus tard, le N.10 a eu l'occasion de relancer l'OM mais son penalty a été remarquablement repoussé par Bernardoni (71e). Marseille était tout de même de retour dans le match et cinq minutes plus tard, le Réunionnais s'est rattrapé avec un excellent centre pour la tête de Rongier, qui a trompé Bernardoni de l'entrée de la surface (75e) pour un premier but sous le maillot marseillais qui s'était fait attendre.

L'OM a ensuite poussé mais n'a pas trouvé la faille et Angers a conservé ces trois points, qui lui valent une belle 9e place à la trêve.

"On a eu une entame compliquée et on a été punis sur leurs deux premières actions. On a été un peu meilleurs en deuxième période mais on part de trop loin et c'est dommage", a regretté le capitaine et gardien marseillais Mandanda.

"Ca reste un bilan positif même si les trois derniers matches gâchent un peu la première partie de saison. Il y a surtout beaucoup de fatigue physique et mentale. Il va falloir récupérer et être prêts en janvier", a-t-il ajouté, conscient que le rythme n'allait pas faiblir.