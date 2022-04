L1: match de la peur pour les Verts et les Merlus

Dans la lutte pour le maintien, Lorient et Saint-Etienne jouent gros vendredi (21H00): le vainqueur pourrait s'éloigner un peu de la zone rouge, le vaincu risque de sentir le souffle de l'un des relégables.

Après avoir tous les deux connu le fond du classement cette saison, les Verts et les Merlus ont réussi à relever la tête, mais se retrouvent au coude-à-coude: les visiteurs stéphanois sont barragistes virtuels (18e) avec 27 points, Lorient (16e) n'a qu'une longueur d'avance, à égalité avec Clermont (17e).

Devant, Troyes et Angers s'éloignent (14e et 15e, 32 points) et derrière, le duel dimanche entre Bordeaux et Metz (19e et 20e, 23 points) pourrait permettre à l'un des deux de se rapprocher.

Saint-Etienne et Lorient, qui viennent chacun de se faire corriger par un cador (4-2 contre l'OM pour les Verts, 5-1 à Paris pour les Merlus) savent qu'ils n'ont plus de temps ni de points à perdre.

D'autant que la suite du Championnat ne s'annonce pas simple. Les Verts auront encore deux matches à gagner dans les prochaines semaines (Brest et Bordeaux) avant de serrer les dents face à Monaco, Rennes ou encore Nice.

Lorient devra aussi affronter Rennes, Nice et Marseille, mais croisera également Bordeaux et Metz et terminera la saison face à des Troyens probablement tirés d'affaire.

- "Manque de jus" -

Or, les Verts marquent le pas depuis qu'ils sont sortis de la zone rouge, payant peut-être les efforts consentis pour s'extirper du gouffre. Sur leurs six derniers matches, ils n'ont remporté qu'une victoire, contre Metz début mars (1-0).

"Il ne faut pas paniquer", assure l'entraîneur Pascal Dupraz, qui s'inquiète pourtant, depuis son arrivée en décembre, des lacunes de son effectif sur le plan physique. "Il y a une espèce de manque de jus sur lequel il va falloir qu’on réfléchisse", a-t-il encore noté dimanche.

De plus, son meilleur buteur, Wahbi Khazri (9 buts), blessé, sera encore forfait vendredi. Et la défense semble au point de rupture, privée de Falaye Sacko, la meilleure des recrues du mercato hivernal. Eliaquim Mangala n'est pas très sûr dès que le jeu s'accélère, Bakary Sacko a souffert contre Marseille.

Et il ne faudra pas compter sur Mahdi Camara pour dépanner à l'arrière cette semaine. Le milieu de terrain a été mis à l'écart pour cinq jours après s'en être violemment pris à un jeune gardien de la réserve.

- "Plus pragmatique" -

En face, l'attaque lorientaise s'est renforcée cet hiver avec la révélation de Sambou Soumano, monté de la réserve, et l'arrivée fin janvier d'Ibrahima Koné. Même Terem Moffi, en panne cette année, a marqué deux fois sur les quatre derniers matches.

Mais les Merlus, qui avaient arraché le maintien l'an dernier grâce à une réussite insolente à domicile et malgré une impuissance totale à l'extérieur, semblent avoir changé de matrice.

Depuis mi-février, ils ont pris sept points en quatre matches à l'extérieur, avec deux victoires à Brest et à Clermont, les premières hors du Moustoir depuis plus de 18 mois.

"Dans notre position, ce sont les points qui comptent. Il faut être un peu plus pragmatique, être très costaud défensivement", a expliqué l'entraîneur Christophe Pélissier à Clermont. Signe qu'il a été entendu, Lorient a gardé ses cages inviolées quatre fois lors de ses sept derniers matches, autant que sur les 23 précédents.

Mais parallèlement, les Merlus se montrent désormais fébriles à domicile. Depuis la mi-février, ils n'y ont glané qu'un point en 3 matches. Vendredi, ils pourront cependant compter sur le soutien de plusieurs milliers de jeunes licenciés invités grâce à un partenariat avec le département.