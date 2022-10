L1: Mbappé fonce sur Nice, Lyon à Lens pour ne pas s'enfoncer

Lyon, en passe de changer d'actionnaire, doit aussi changer de braquet dimanche à Lens en clôture de la 9e journée de Ligue 1, marquée samedi par un choc entre le Paris SG de l'inarrêtable Kylian Mbappé et une équipe de Nice en plein doute.

- L'affiche: Lens-Lyon, déjà un tournant -

Le temps presse déjà pour l'Olympique lyonnais, modeste 6e de L1 avec six longueurs de retard sur le podium, son objectif affiché au sortir d'une saison 2021-2022 ratée.

Lyon (13 pts) reste sur trois défaites consécutives avant d'aller défier Lens (4e, 18 pts), qui pourrait, en cas de succès dimanche (20h45), reléguer les Lyonnais à huit longueurs après un quart de saison: un gouffre!

Alors que l'actualité de l'OL est accaparée par la vente du club au milliardaire américain John Textor, dont la finalisation attendue vendredi a été différée, l'équipe de Peter Bosz doit négocier au mieux ce qui s'annonce déjà comme un tournant.

"C'est une mauvaise période pour nous, on est conscient que l'on doit rectifier le tir", a reconnu l'attaquant Alexandre Lacazette sur le site du club. "On doit faire mieux sur le terrain. On doit être plus efficaces dans les deux surfaces."

Gare néanmoins à Lens, l'une des équipes en forme: les Lensois sont invaincus (5 victoires, 3 nuls) et peuvent espérer remonter sur le podium en cas de succès.

- Le joueur: Mbappé, flashé à 36 km/h -

Kylian Mbappé à toute vitesse: flashé à 36 km/h selon la Ligue de football professionnel (LFP), l'attaquant parisien est le joueur ayant atteint la plus haute vitesse de course sur les huit premières journées, devant le Lorientais Terem Moffi (35,6 km/h).

Le champion du monde 2018 a beaucoup fait parler de lui pendant la trêve internationale, entre un éphémère bras de fer avec la Fédération française sur la question des droits à l'image des Bleus et une déclaration retentissante sur son manque de "liberté" offensive au PSG.

Mbappé s'est plaint d'être cantonné à un rôle de "pivot" en pointe au PSG, alors qu'il assure pouvoir davantage "se balader" sur le front de l'attaque en équipe de France.

Un constat partagé par l'entraîneur parisien Christophe Galtier, qui reconnaît que l'attaquant est "plus cadenassé" au sein de l'attaque parisienne, mais qui plaide une toute autre "configuration", avec des "profils" différents, au sein du trio offensif "MNM" (Messi, Neymar, Mbappé).

Quoi qu'il en soit, ces trois-là semblent en grande forme à l'heure de recevoir Nice samedi (21h00): déjà huit buts en L1 pour Neymar, sept pour Mbappé et quatre pour Messi.

De quoi inquiéter les Niçois, qui restent sur quatre défaites en six matches avant d'aller au Parc. L'entraîneur Lucien Favre a pour l'heure été maintenu, le capitaine Dante a appelé à l'"autocritique", mais les Aiglons (13es), très éloignés de leurs objectifs, doivent désormais réagir sur le terrain.

"Ça peut arriver dans la carrière de tous les entraîneurs. Il faut accepter, passer au-dessus et continuer d'avancer", a philosophé Favre jeudi.

- Le chiffre: 19 points pour Lorient -

Avec 19 points en huit matches, soit 2,3 points par match, Lorient tient un rythme de prétendant à l'Europe qui lui a permis de s'inviter sur le podium.

C'est le meilleur début de saison dans l'élite de l'histoire des Merlus, qui affichent la troisième meilleure attaque (17 buts) avant la 9e journée, derrière l'intouchable PSG (26 buts) et Montpellier (19 buts).

"Je suis content de ce départ de saison. Il faudra maintenant tenir sur la distance, c'est autre chose", a néanmoins prévenu l'entraîneur lorientais Régis Le Bris, qui découvre l'élite avec bonheur cette saison.

A charge pour les Merlus de confirmer dimanche avec la réception de Lille (7e, 13 pts), l'une des grosses cylindrées du championnat (13h00).

Le programme (en heure de Paris, GMT+2):

Vendredi:

(21h00) Angers - Marseille

Samedi:

(17h00) Strasbourg - Rennes

(21h00) Paris SG - Nice

Dimanche:

(13h00) Lorient - Lille

(15h00) AC Ajaccio - Clermont

Troyes - Reims

Auxerre - Brest

Toulouse - Montpellier

(17h05) Monaco - Nantes

(20h45) Lens - Lyon