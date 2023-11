L1: menace sur la dynamique du Paris SG après le raté milanais

Après son revers mardi à Milan en Ligue des champions, le Paris SG tentera de faire comme si de rien n'était à Reims samedi (17h00) et de poursuivre sa dynamique de quatre victoires consécutives en Ligue 1.

La C1 n'est plus "une obsession" pour le PSG, dixit son nouvel entraîneur Luis Enrique, et le néo-Parisien Ousmane Dembélé l'a confirmé dans un entretien à L'Equipe, en début de semaine: "Avant de venir ici, je pensais plus qu'ils parlaient seulement de la Ligue des champions, mais dans le club, on n'est pas focalisés que sur ça".