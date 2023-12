L1 - Monaco enchaîne, Rennes déprime

Forts de leurs 30 points, les Monégasques dépassent Nice (29 pts), qui reçoit Reims dimanche. Les Bretons voient, eux, leur 12e place avec 15 points menacée par Strasbourg, Toulouse et Lorient qui jouent tous dimanche.

Avec Martin Terrier sur le banc au coup d'envoi, soit leur seul joueur, à l'heure actuelle, capable de tenir le ballon haut et de faire des différences, ils n'ont longtemps été qu'un "sparring partner" de luxe pour les Monégasques.

Face à un Monaco qui n'avait rien de très impressionnant, si ce n'est davantage de confiance et un déchet moindre, Rennes a trop longtemps peiné à exister.

Mais au-delà de leur situation au classement, c'est la dégradation du jeu rouge et noir qui inquiète.

Mais c'était trop peu et trop tard face à l'AS Monaco qui s'était déjà mis à l'abri.

Avant de prendre un deuxième carton jaune pour une faute d'anti-jeu le long de la ligne de touche et à 70 mètres de ses buts, Vanderson s'était signalé plus positivement en donnant l'avantage aux siens grâce à un énième cadeau de la défense rennaise cette saison.

Sur un déboulé d'Ismail Jakobs, le centre du piston gauche avait été dévié par Enzo Le Fée puis Adrien Truffert dans les pieds de Folarin Balogun qui a glissé le ballon vers l'international Brésilien qui a marqué de près (0-1, 51e).

Et en infériorité numérique, alors que Rennes jouait son va-tout, Youssouf Fofana avait profité d'une certaine passivité défensive adverse pour s'approcher aux seize mètres et marquer à ras de terre comme à la parade (0-2, 84e).

Après la victoire 2-0 à Louis II contre Montpellier qui avait suivi la gifle encaissée au Parc des Princes (5-2), Monaco enchaîne donc un deuxième succès précieux dans la course à la Ligue des champions avant d'affronter les mal classés Lyon et Toulouse avant la trêve.

Côté rennais, c'était, une fois de plus, la soupe à la grimace au coup de sifflet final et même la perspective de jouer, jeudi, pour la première place de leur poule en Ligue Europa, contre Villarreal, ne semble plus enthousiasmer grand monde.