L1: Monaco garde le rythme, Nîmes et Nantes gardent la trouille

Monaco a signé contre Brest (2-0) une neuvième victoire en dix matches de Ligue 1 pour coller au trio de tête, dimanche lors d'une 27e journée où Nîmes et Nantes se sont neutralisés (1-1) dans un duel pour le maintien.

Grâce à des buts de Stevan Jovetic (75e) et Kevin Volland (89e), l'ASM (4e) revient à hauteur de l'Olympique lyonnais (3e), attendu à Marseille (21h00), et revient à trois longueurs du leader, Lille, qui reçoit Strasbourg (17h05).

"L'Olimpico" clôture la soirée au Vélodrome, où l'OM est à nouveau en pleine révolution. Son nouveau président, Pablo Longoria, sera en tribunes, et son futur entraîneur, Jorge Sampaoli, est en transit entre le Brésil et la Canebière.

Le temps de l'isolement en raison de la pandémie, l'intérim de Nasser Larguet se poursuit sur le banc.

Si on ne parle pas du titre sur le Rocher, Monaco confirme ses ambitions de podium une semaine après son probant succès au Parc des Princes contre le Paris SG (2-0).

Seul des autres membres du quatuor à avoir déjà joué son match de la 27e journée, le PSG (2e) s'est imposé sans forcer samedi chez le dernier, Dijon (4-0), avec un doublé de Kylian Mbappé, pour revenir à un point du Losc.

Au stade Louis-II, le but du Monténégrin a fini par battre Gautier Larsonneur qui avait tout arrêté jusqu'alors, notamment un penalty de Wissam Ben Yedder (30e), son premier manqué en onze tirés depuis qu'il est monégasque.

- "Deux points perdus" pour Nantes -

De retour dans la cage brestoise après trois matches sur le banc, Larsonneur a longtemps été royal, avec des parades acrobatiques.

Les matches de dimanche après-midi se sont soldés par un nul, sauf Lorient-Saint-Étienne (2-1) qui permet aux "Merlus" (17e) de sortir de la zone de relégation grâce à un doublé d'Armand Laurienté, notamment un superbe coup franc direct (65e).

Ils doublent d'un coup de nageoire "Crocodiles" et "Canaris", dos à dos dans un match crucial pour le maintien. Nîmes freine après trois victoires de rang et Nantes ne perd plus depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur le banc (une victoire et deux nuls).

Un débordement de Randal Kolo Muani pour Ludovic Blas a permis à Nantes d'ouvrir le score (26e), mais Moussa Koné a profité d'un rebond heureux pour égaliser (75e).

"Vu la physionomie du match, pour nous c'est un bon point", a admis le gardien gardois Baptiste Reynet, au micro de Canal Plus. "On marque un but encore un peu chanceux... On a montré qu'on avait du cœur et qu'on ne lâchera pas ce club, on va tout donner pour se sauver".

"Ce n'est pas un bon compte, on menait et sur un dégagement on a payé cash. On perd deux points", a pesté le défenseur du FCN Jean-Charles Castelletto.

Dans les autres matches, Lens a remonté deux buts à Angers (2-2) et Reims et Montpellier (0-0) ne se sont pas départagés.