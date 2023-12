L1: Nice craque au Havre, le PSG champion d'automne

Le Havre, qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf derniers matches, grimpe provisoirement au 9e rang avec 19 points.

Meilleure défense des cinq plus grands championnats européens, Nice n'avait cédé que six fois avant cette rencontre et n'avait été mené qu'à une seule reprise, à Nantes, où il avait subi sa première défaite de la saison.

Mais les Aiglons semblent marquer le pas loin de leurs terres avec ce deuxième revers de rang en déplacement, d'autant plus frappant que les Normands n'avaient plus marqué lors de leurs quatre dernières rencontres au Stade Océane.