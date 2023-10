L1: Nice fait replonger l'OM et passe en tête

Le podium de la Ligue 1 se joue entre Paris et la Côte d'Azur. La première place est pour l'instant pour Nice, encore très solide samedi soir et toujours invaincu après neuf journées.

Mais les Aiglons pourraient la céder à leurs voisins de Monaco, 3e derrière le Paris SG mais qui repasseront devant tout le monde en cas de succès contre Metz.

Marseille de son côté regarde ça d'assez loin, peut-être trop déjà, puisque les Provençaux sont 7e en attendant les matchs de dimanche et comptent désormais sept longueurs de retard sur l'OGCN.

L'OM a pourtant de nouveau montré quelques signes de reprise en main samedi, avec un jeu plus ambitieux, plus de confiance et plus d'unité depuis l'arrivée de Gattuso.