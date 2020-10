L1: Nice veut sentir la "patte" Vieira

Pour sa troisième saison à Nice, Patrick Vieira dispose cette fois d'un effectif assez riche pour jouer un football séduisant, une promesse que le jeune entraîneur tarde à concrétiser. Progrès attendus contre Nantes, samedi pour la 6e journée de Ligue 1 (21h00).

Vieira (44 ans) a tout pour réussir. Il a l'aura du grand joueur, champion du monde 1998 et capitaine au long cours d'Arsenal.

Il a progressé pas à pas dans la carrière de coach, avec les Espoirs de Manchester City (2013-2015) puis le New York City FC (2016-2018).

Dès son arrivée à Nice, Vieira a proposé des idées emballantes et cherché à développer du jeu. Ses analyses sont captivantes quand il parle de foot en conférence de presse.

Mais son avènement parmi les entraîneurs de renom tarde à se concrétiser, à l'image du début de saison moyen de son équipe.

Avec un jeu embryonnaire mais 100% d'efficacité de Gouiri (doublé contre Lens) et Dolberg (doublé contre Strasbourg), le Gym a fait le plein lors des deux premières journées. Mais ensuite, trou d'air à Montpellier: défaite 3-1 avec un seul tir cadré, pour un but de Dante, puis gifle contre le Paris SG (3-0).

"Montpellier nous est resté en travers de la gorge au niveau de l'implication et de l'agressivité", peste Vieira, mais "le message a été entendu dans le vestiaire", assure-t-il.

- Progression -

"J'ai vu ensuite une équipe assez séduisante qui a manqué de réussite à Bordeaux (0-0). Il faut un petit déclic. Ils ont la technique", dit-il encore de ses joueurs.

En effet, les derniers matches ont été moins soporifiques dans le jeu mais après cinq journées, les Niçois n'occupent qu'une modeste 10e place.

Pourtant, à la différence de ses premiers mois sur la Côte d'Azur, "PV" dispose notamment désormais avec Amine Gouiri et Kasper Dolberg d'attaquants réputés qui feraient le bonheur de pas mal de clubs.

"C'est à moi de les mettre dans les meilleures dispositions", reconnaît Patrick Vieira.

Depuis qu'il a débarqué à Nice, son travail semble épouser une courbe de progression, mais on attend mieux d'un si grand nom.

Il a fait preuve de pragmatisme lors de sa première saison. Les Aiglons de Vieira ont vécu un exercice compliqué, le divorce se préparant entre les actionnaires sino-américains et la direction. Ils ont construit une 7e place avec leur défense collective, faute de buteur.

- "De bonnes idées de jeu" -

La deuxième, marquée par la prise de pouvoir de Jim Ratcliffe et le retour du duo de dirigeants qui avaient recruté "Pat", Jean-Pierre Rivère (président) et Julien Fournier (directeur du foot), s'est terminée à la 5e place.

Personne au club n'a eu la sentiment de voler ce classement au quotient (qui ramène le club en Ligue Europa), dû à la pandémie, mais tout le club est également conscient de ne pas avoir réalisé le parcours d'un cinquième dans le jeu.

Et c'est bien là que Vieira est attendu.

"L'équipe est mieux et a de bonnes idées de jeu", plaide Rony Lopes, qui a déjà eu Vieira comme coach au centre de formation de Manchester City.

"Pat" cherche sans relâche des solutions. Les reportages en immersion de la chaîne Téléfoot dans le vestiaire des Aiglons en disent plus sur les attentes du coach au travers de ses causeries.

"On a le ballon, on doit chercher à faire mal", lance-t-il contre Lens (2-1). A Strasbourg, Vieira demande à ses joueurs de "se lâcher plus". Je préfère gagner 3-2 que 1-0. On va chercher la profondeur", ajoute-t-il.

Son président y croit. "On vient de prendre 14 joueurs en un an, plaide Jean-Pierre Rivère. Laissez-nous le temps de prouver qu'on ne s'est pas tant trompé que ça."