L1: OM-Lille en tête de gondole, Embolo et Monaco attendent l'OL

Le choc Marseille-Lille s'annonce comme une belle publicité pour la Ligue 1 entre deux équipes peut-être en quête de nouveaux sponsors, ce week-end lors de la 7e journée, marquée par la réception de Brest pour le leader PSG samedi et par un duel Monaco-Lyon dimanche.

- L'affiche: Marseille-Lille, maillots à vendre ? -

Alléchante affiche de Ligue 1 samedi (21h00) au stade Vélodrome, le duel entre Marseille, 2e à égalité avec le Paris SG (16 pts), et Lille (6e, 10 pts) promet du spectacle et une belle exposition pour toutes les marques partenaires des deux clubs.

Problème: le principal sponsor maillot de l'OM et du Losc, le vendeur de voitures en ligne britannique Cazoo, a annoncé jeudi vouloir arrêter ses opérations dans l'Union européenne, une décision qui entraînera la fin de ses partenariats sportifs.

Alors que la société promet de "mettre fin de façon ordonnée à ces relations", les deux clubs sont dans l'expectative, avec la crainte de perdre une importante source de revenus et de devoir convaincre, en urgence, un autre sponsor majeur d'afficher sa marque sur leurs tuniques.

C'est une raison supplémentaire de mouiller le maillot samedi au Vélodrome dans ce duel entre Lille, champion de France 2021, et Marseille, vice-champion 2022 et auteur d'un excellent début de saison, en dépit d'une défaite inaugurale frustrante mercredi à Tottenham en Ligue des champions (2-0).

"Je suis bien sûr satisfait par notre début de championnat, nous avons pris beaucoup de points", a commenté le week-end dernier l'entraîneur marseillais Igor Tudor, conspué à ses débuts mais qui commence à "récolter le fruit de tout le travail effectué".

"C'est un début de saison très positif", a-t-il résumé, alors que l'OM espère suivre le plus longtemps possible le rythme d'enfer du PSG, qui reçoit Brest samedi (17h00).

Gare néanmoins aux Lillois, portés par leur avant-centre Jonathan David et par les préceptes de jeu ambitieux de l'entraîneur Paulo Fonseca: les "Dogues" semblent meilleurs à l'extérieur en ce début de saison avec 7 points sur 9 pris loin du stade Pierre-Mauroy, contre deux défaites en trois matches à domicile...

- Le joueur: Embolo, l'atout de Monaco -

Breel Embolo déjà indispensable à Monaco! Arrivé cet été, l'avant-centre vient d'enchaîner deux buts décisifs pour permettre à l'ASM de lancer sa saison, d'abord lors du derby à Nice (1-0) en L1, puis jeudi en Ligue Europa contre l'Etoile rouge à Belgrade (1-0).

"Plus que mon but, le plus important c'est que l'équipe gagne", a commenté Embolo jeudi soir au micro de RMC Sport. "Pour moi, ça ne se passe pas mal. L'équipe m'a bien intégré mais je peux encore m'améliorer."

L'international suisse, dans son style puissant et explosif, constitue une alternative utile au capitaine Wissam Ben Yedder, plus en difficulté en ce début de saison et pris d'un mouvement d'humeur après avoir été remplaçant contre Nice.

Reste à confirmer dimanche (20h45) pour la réception de Lyon, qui avait bien débuté sa saison avant de caler mercredi à Lorient (3-1) en match en retard.

L'OL (4e, 13 pts), intraitable à domicile (4 victoires en 4 matches), attend encore sa première victoire loin de ses bases cette saison. Peut-être au stade Louis-II ?

- Le chiffre: 3 équipes sans victoire -

Après six journées, trois clubs sont encore en attente de leur tout premier succès et le temps commence à presser pour Strasbourg (18e), Angers (19e) et Ajaccio (20e).

Sursaut espéré dimanche pour l'équipe alsacienne qui reçoit l'étonnante équipe de Clermont (13h00) après un début de saison plombé par les absences.

Le point obtenu à Brest (1-1) le week-end dernier a néanmoins laissé entrevoir quelques promesses de "jours meilleurs" pour les Strasbourgeois, selon leur entraîneur Julien Stéphan, privé de banc ce week-end après avoir été exclu en Bretagne.

Même urgence pour Angers, dont l'entraîneur Gérald Baticle va devoir trouver des solutions face à Montpellier (15h00), et surtout pour le promu Ajaccio, qui peine à se hisser au niveau de la L1: la réception d'une équipe de Nice encore convalescente dimanche (15h00) fait déjà figure de match couperet pour les Corses.

Le programme :

Vendredi:

Lens - Troyes 1 - 0

Samedi:

(17h00) Paris SG - Brest

(21h00) Marseille - Lille

Dimanche:

(13h00) Strasbourg - Clermont

(15h00) Toulouse - Reims

Angers - Montpellier

Lorient - Nantes

AC Ajaccio - Nice

(17h05) Rennes - Auxerre

(20h45) Monaco - Lyon

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 16 6 5 1 0 24 4 20

2. Marseille 16 6 5 1 0 13 3 10

3. Lens 14 6 4 2 0 15 7 8

4. Lyon 13 6 4 1 1 15 7 8

5. Lorient 13 6 4 1 1 11 9 2

6. Lille 10 6 3 1 2 13 13 0

7. Montpellier 9 6 3 0 3 16 12 4

8. Clermont 9 6 3 0 3 8 10 -2

9. Rennes 8 6 2 2 2 8 7 1

10. Monaco 8 6 2 2 2 8 11 -3

11. Troyes 7 6 2 1 3 11 14 -3

12. Auxerre 7 6 2 1 3 7 11 -4

13. Nantes 6 6 1 3 2 6 8 -2

14. Reims 6 6 1 3 2 10 13 -3

15. Toulouse 5 6 1 2 3 7 11 -4

16. Nice 5 6 1 2 3 4 8 -4

17. Brest 5 6 1 2 3 8 16 -8

18. Strasbourg 4 6 0 4 2 5 7 -2

19. Angers 2 6 0 2 4 6 17 -11

20. AC Ajaccio 1 6 0 1 5 3 10 -7