L1: OM-Lille sous haute surveillance, Lyon dans l'urgence

Six jours après le caillassage du car lyonnais à Marseille et l'annulation d'OM-OL, les Lillois se rendent au Vélodrome avec une certaine appréhension. Selon le journal L'Equipe, le président du Losc Olivier Létang a ainsi adressé une lettre aux pouvoirs publics et à la Ligue de football professionnel afin d'avoir des garanties pour la sécurité de ses troupes avant de confirmer le voyage. Dans ce contexte explosif, l'enjeu sportif est quelque peu occulté mais il ne sera pas mince pour les Marseillais, 9e avec un match en moins et qui sont déjà dans l'urgence. L'OM doit absolument l'emporter sous peine d'être décroché face aux Lillois (4e), invaincus depuis quatre rencontres et qui viennent de dominer Monaco (2-0).

. Le joueur: Dembélé, à quand l'ouverture?

L'international français vit un début de saison plein de paradoxes. Insaisissable par ses dribbles et sa capacité unique à éliminer ses adversaires directes, le fantasque ailier est un véritable dynamiteur mais flanche cruellement dans le dernier geste puisqu'il n'a pas inscrit le moindre but depuis son arrivée au PSG (2e) l'été dernier. La réception de Montpellier (11e) vendredi au Parc des Princes sera-t-elle le déclic tant attendu pour le champion du monde 2018? Il a en tout cas été gentiment chambré par le capitaine des Bleus Kylian Mbappé dans un entretien au Parisien mercredi. Interrogé pour savoir à qui il offrirait des lunettes, la star du PSG a répondu en riant: "Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l'aiderait à marquer".