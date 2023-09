L1: Pablo Longoria reste à l'OM, le flou aussi

Les soutiens reçus depuis quatre jours lui ont redonné "de l'énergie" et Pablo Longoria a donc décidé vendredi de rester aux commandes de l'OM, mais la situation de ses plus proches collaborateurs n'a pas été éclaircie et l'opposition d'une partie des supporters reste vivace.

"Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM", a déclaré le dirigeant lors d'une longue déclaration lue devant les journalistes.