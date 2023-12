L1: Paris et Mbappé terminent en beauté, Lyon recolle avant Noël

Quelques leaders ont distribué des cadeaux au pied du sapin. Kylian Mbappé s'en est offert un lui-même pour son 25e anniversaire. Il a maintenu l'avance de son équipe sur ses poursuivants, cinq sur Nice (2e), vainqueur de Lens (2-0), et sept sur Monaco (3e), qui a gagné à Toulouse (2-1).

Ce n'est rien comparé à l'avance de "Kyky" en tête du classement des buteurs à mi-parcours: avec 18 buts, il en compte 10 de plus que son premier poursuivant Wissam Ben Yedder (Monaco), et 11 de mieux qu'Akor Adams (Montpellier) et Alexandre Lacazette (Lyon), 7 buts chacun.

Mais la réalisation du "Général" permet à l'OL de ne pas trop se morfondre au Réveillon. Les "Gones" sont enfin sortis de la zone de relégation, 15e avec deux points d'avance sur Toulouse, le barragiste.

Le "Téfécé" est bien loin de sa belle saison européenne, et pour profiter de son barrage de Ligue Europa contre Benfica à l'amorce du printemps il faudra se refaire une santé.