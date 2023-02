L1: Paris prend sa revanche sur l'OM et rendez-vous avec le Bayern

Le Paris Saint-Germain a pris une éclatante revanche dans le classique de Ligue 1 en gagnant à Marseille (3-0), dimanche, tout en peaufinant sa préparation à son grand rendez-vous avec le Bayern Munich, dans dix jours.

Fortement secoué en Coupe de France le 8 février (défaite 2-1), le PSG a tôt fait savoir aux Olympiens que ce ne serait pas le même match en marquant deux buts par Kylian Mbappé (25e) et Lionel Messi (29e), infernal duo qui s'est rendu la politesse sur les passes décisives.

L'Argentin a ensuite d'une subtile louche encore offert à Mbappé son 20Oe but avec le PSG (55e), égalant le record d'Edinson Cavani.

Le titre s'est peut-être joué dès cette 25e journée, puisque Paris prend huit longueurs d'avance sur son dauphin.

L'équipe d'Igor Tudor garde deux points de marge sur l'ASM et quatre sur le Racing, et peut restreindre ses ambitions à la reconquête de la Coupe de France, avec un quart de finale contre Annecy (L2), mercredi au Vélodrome.

L'OM, incapable de rivaliser comme 18 jours plus tôt, n'a pas tout perdu avec le coup de frein de ses rivaux pour la qualification en Ligue des champions, Monaco (3e) contre Nice (3-0) et Lens (4e) à Montpellier (1-1).

Le PSG a remis en ordre ses affaires domestiques. Après trois défaites de rang, il vient de battre Lille (4-3) et l'OM. Il lui reste un match contre Nantes, samedi, avant d'aller tenter de renverser à Munich, le 8 mars, la défaite de l'aller au Parc des Princes (1-0).

- Kimpembe blessé -

Cette victoire maîtrisée offre une belle goulée d'oxygène à Christophe Galtier, qui a fêté les buts poings serrés sur le banc parisien.

Cette fois les choix de l'entraîneur parisien ont été couronnés de succès, et la victoire moins tirée par les cheveux que face au Losc, où déjà le talent de Mbappé (deux buts) et Messi (un but) avait tiré son équipe d'affaire dans les dernières minutes.

Et enfin sa défense n'a pas encaissé de but pour la première fois en huit matches, avec notamment deux gros arrêts de Gianluigi Donnarumma face à Alexis Sanchez (65e) et la recrue Vitinha (90e).

Le jeu n'est pas encore rayonnant, Paris n'a pas tout maîtrisé, loin de là, mais il s'est évité la crise et remis dans le bon sens, surtout dans la perspective de la C1, alors que le Bayern a aussi cartonné un poursuivant, l'Union Berlin (3-0), dimanche.