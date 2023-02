L1: Paris réagit mais perd Neymar, Monaco enchaîne

Les favoris ont tenu leur rang dimanche en Ligue 1, avec la victoire de Monaco à Brest (2-0), de Rennes contre Clermont (1-0) et le succès fou du Paris SG devant Lille (4-3) malgré la blessure de Neymar.

Les supporters venus en début d'après-midi au Parc des Princes ont bien fait de cocher ce PSG-Lille dans leurs agendas: ils seront passés par toutes les émotions.

La peur et le dépit, d'abord, avec l'inquiétante blessure de Neymar, sorti sur civière après une torsion de sa cheville droite, déjà touchée au Mondial au Qatar.

Puis la colère, en voyant Lille mener 3-2 et se montrer proche d'infliger au PSG une quatrième défaite de suite toutes compétitions confondues, une première depuis plus de vingt ans pour le club de la capitale.

Mais c'est finalement le bonheur et la libération qui ont dominé la fin de rencontre, marquée par le doublé de Kylian Mbappé et le but sur coup franc de Lionel Messi dans le temps additionnel.

Le PSG craint d'avoir encore perdu Neymar au moment crucial de la saison de Ligue des champions (le huitième de finale retour de C1 au Bayern Munich est prévu le 8 mars), mais il a enfin réussi à se faire violence et à retrouver la foi, avec cette victoire en forme de déclic.