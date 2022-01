L1: Paris retrouve Messi et corrige Reims grâce à Verratti et Ramos

Avec un quasi doublé de Marco Verratti et un but de Sergio Ramos, le Paris SG a battu Reims 4-0 dimanche au Parc des Princes et a retrouvé Lionel Messi après un mois d'absence, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Après deux matches nuls contre Lorient avant la trêve (1-1) et à Lyon (1-1), Paris enchaîne un deuxième succès après celui contre Brest (2-0) le week-end dernier. L'équipe de Mauricio Pochettino conserve 11 points d'avance sur son dauphin Nice.

Le retour de la recrue star Lionel Messi a été éclipsé par un Marco Verratti très offensif et un Sergio Ramos buteur pour la première fois avec Paris.

Après quatre ans et demi sans marquer en Ligue 1, Verratti a d'abord soulagé ses coéquipiers en ouvrant la marque juste avant la pause, après une première période où les Rémois ont tenu tête aux Parisiens.

Si Paris a mis le pied sur le ballon lors du premier quart d'heure, Reims ne s'est ensuite pas contenté d'attendre, exerçant un pressing haut.

Après une tête de Danilo de peu au-dessus (23e) sur un corner d'Angel Di Maria, Bradley Locko a répondu par une frappe (28e) sans contrôle captée par Keylor Navas, titulaire en l'absence de Gianluigi Donnarumma, forfait en raison d'une gêne à un mollet.

Hugo Ekitiké, de retour après deux matches de suspension, a lui aussi sollicité le gardien costaricien quatre minutes plus tard (36e).

Entretemps, Kylian Mbappé avait buté sur Pedrag Rajkovic (32e) avant d'enrouler trop sa frappe (34e).

- Verratti, la longue attente -

C'est finalement Marco Verratti qui a fini par trouver le cadre, lui à qui il est souvent reproché de ne pas tenter sa chance.

Grâce à une frappe du gauche poteau rentrant (1-0, 44e), l'Italien a marqué son premier but en Ligue 1 depuis le 6 mai 2017 et une victoire contre Bastia (5-0). Il s'agit de son 10e but sous le maillot parisien toute compétitions confondues.

Au retour des vestiaires, les Rémois n'ont pas abdiqué à l'image de Dion Lopi qui a trouvé les gants de Navas (56e).

Mais ils se sont à nouveau fait punir quand Ramos est venu inscrire son premier but sous le maillot parisien à la réception d'un corner frappé par Angel Di Maria. Coutumier des buts de la tête dans cet exercice, c'est du pied et à bout portant que le défenseur espagnol a marqué (2-0, 61e).

Un but inscrit juste avant l'entrée en jeu de Lionel Messi (63e). Contaminé par le Covid-19 pendant la trêve hivernale, l'Argentin n'avait plus joué depuis la rencontre à Lorient le 22 décembre (1-1).

Mais quelques minutes plus tard, c'est à nouveau Verratti qui s'est illustré. L'Italien a récidivé d'une frappe du droit (67e, 3-0) déviée par le Rémois Wout Faes. Sur son site Internet, la Ligue a fait état d'un but contre-son-camp, à l'inverse du diffuseur Amazon Prime qui l'a attribué au milieu parisien.

Après un débordement et un centre de Mbappé, Faes a de nouveau dévié une frappe, celle cadrée de Danilo pour le 4-0 (76e).

Les Parisiens ont même failli ajouter un cinquième par Mauro Icardi, finalement invalidé pour une main de l'Argentin (85e).

A trois semaines du choc en Ligue des champions contre le Real Madrid, tous les voyants sont au vert pour Paris, qui a retrouvé sa star Messi et un peu le sens du spectacle.