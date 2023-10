L1: Paris tourne mieux avec la montée en puissance du banc

C'était l'une des satisfactions de la soirée de mercredi au Parc des Princes contre l'AC Milan (3-0): Luis Enrique avait pu opérer des remplacements une fois le deuxième but inscrit, afin de ménager ses cadres.

Ainsi Manuel Ugarte, le puissant milieu récupérateur considéré comme indispensable en ce début de saison, et Ousmane Dembélé, aux statistiques certes faibles mais à l'influence énorme dans l'animation offensive, avaient été remplacés par Fabian Ruiz et Kang-in Lee.

Sans que l'efficacité du PSG s'en ressente. Le milieu espagnol a rendu une copie propre et technique pour gérer la fin de match, dans la lignée de sa bonne performance le 21 octobre contre Strasbourg (3-0), lorsqu'il avait inscrit un joli but.

Quant au Coréen, qui peut évoluer au milieu comme sur une aile, il a séduit par sa technique et son dynamisme contre Milan, et a marqué le troisième but en fin de match, grâce à une feinte de tir d'un autre entrant, l'attaquant portugais Gonçalo Ramos.