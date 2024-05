L1: pour l'Europe, l'OM doit se transformer de chat en tigre

Au bout du compte, l'OM est un cancre loin des Bouches-du-Rhône et se retrouve avant-dernier du classement de L1 à l'extérieur avant d'aller à Reims et au Havre jouer l'essentiel de son avenir européen.

"Ici on vole, à l'extérieur on marche. Ca ne date pas d'aujourd'hui. Au Vélodrome on est des tigres et à l'extérieur on est des chats. Il y a des choses incompréhensibles", avait déclaré Gasset avant le match de Lorient.

"Bien sûr que j'y crois avant ces deux matches à l'extérieur. Mais on sait qu'on n'a gagné que deux matchs à l'extérieur cette saison. Il va falloir trouver un supplément d'âme et de fraîcheur physique. On a la chance d'avoir un effectif qui s'étoffe et il faut maintenant que chacun joue son rôle", avait ensuite expliqué l'entraîneur marseillais après la victoire des siens.

Mais pourquoi l'OM n'y arrive-t-il pas loin de Marseille ? "Ce groupe manque de prise de conscience, de personnalité. C'est ce qui fait qu'il n'y a que le Vélodrome qui le transcende. Ce stade nous sublime et nous fait faire des choses inespérées", explique Gasset.

- Changer les habitudes -

Puisqu'il n'est pas possible de délocaliser le Vélodrome à Reims ou au Havre, existe-t-il un moyen pour le coach olympien de transformer les tigres de Marseille en tigres de partout ?

"Il y a un remède à tout, il faut juste le trouver et appuyer sur les bons boutons. Il n'est jamais trop tard pour une prise de conscience", a expliqué Gasset mardi en conférence de presse.

"On va un peu changer les habitudes. On part ce soir et pas demain matin, pour être tranquilles à l'hôtel et pouvoir faire des discussions individuelles avec les joueurs, pour voir ceux qui sont concernés par l'importance de ce match. Si certains ne sont pas concernés, ils ne joueront pas", a-t-il ajouté.

"L'objectif est encore devant nous. Il faut que demain à 23h, on soit virtuellement européens Si on réussit les deux matches, on pourra dire que cahincaha, ça n'est pas trop mal", a conclu le coach marseillais.

Adepte du réseau social X, son adjoint Ghislain Printant a de son côté indiqué la marche à suivre: "Terminons avec dignité là (extérieur) où nous avons souvent fauté."