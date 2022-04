L1: Rennes enfonce Saint-Etienne et conforte sa 3e place

Rennes a conforté sa place sur le podium en s'imposant 2-0 face à des Stéphanois toujours menacés, grâce à un doublé du Croate Lovro Majer samedi lors de la 35e journée de Ligue 1.

La victoire a mis du temps à se dessiner et le score peut paraître étriqué pour les goleadors rennais qui avaient terrassé les Verts 5-0 en décembre à Saint-Etienne et venaient de punir Lorient sur le même score.

Mais peu importe: pour la première fois de leur histoire, les Rennais enregistrent une 19e victoire en une saison et atteignent 62 points, dépassant leur record de 2009 (18 victoires et 61 points).

Même si la fin de championnat s'annonce rude pour les hommes de Bruno Genesio (Nantes, Marseille et Lille), ils se donnent ainsi un peu d'air sur leurs poursuivants avant les matches de dimanche.

Et pour la première fois, l'entraîneur rennais a assumé cette ambition: "Aujourd'hui, on est 3e, on a envie de garder cette place et on fera tout pour la défendre, même si on sait que ça sera difficile".

Saint-Etienne reste en revanche 18e et barragiste virtuel avec 31 points, soit seulement 4 longueurs d'avance sur Bordeaux (19e, 27 pts) et toujours 2 points de retard sur Clermont et Troyes, qui joueront dimanche.

Devant un Roazhon Park plein, les Rennais ont vite pris le contrôle du ballon et mis en place quelques combinaisons intéressantes.

Mais faute de précision dans les derniers gestes, ils ont tardé à se montrer dangereux, bien contrés par un bloc stéphanois pour une fois discipliné et par un Paul Bernardoni courageux dans les pieds de Gaëtan Laborde (19e).

Les Verts se sont même procuré la première vraie occasion, sur un contre lancé pas Denis Bouanga et conclu par une frappe d'Adil Aouchiche déviée par Dogan Alemdar (39e).

L'ouverture du score est arrivée juste après, sur un long ballon mal repoussé par Eliaquim Mangala: servi par Martin Terrier, Lovro Majer a contrôlé de la poitrine et pris Bernardoni à contre-pied (1-0, 41e).

Cela n'a pas libéré plus d'espaces pour autant, et les Rennais, moins dominateurs en seconde période et toujours aussi peu en réussite devant le but, se sont même fait peur quand Arnaud Nordin s'est retrouvé seul face à Alemdar. Mais le très jeune gardien turc a tenu le choc (48e).

Et c'est encore Majer, poison des Stéphanois pendant tout le match, qui a délivré les siens en reprenant à pleine vitesse au point de penalty une mauvaise interception de Mangala (2-0, 84e).

"Ce soir, les Rennais ont eu plus de mal que d'habitude, parce qu'ici d'habitude c'est raclée sur raclée", s'est félicité l'entraîneur Pascal Dupraz, se disant "optimiste" pour la suite.

Dans leur quête d'Europe ou de maintien, Rennais comme Stéphanois ont désormais 10 jours à patienter avant d'aller défier chacun un finaliste de la coupe de France: Nantes pour les Rouge et Noir, Nice pour Saint-Etienne.