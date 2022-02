L1: Rennes s'impose 4-2 à Montpellier et grimpe à la 4e place

Rennes est allé s'imposer 4 buts à 2 à Montpellier et s'est hissé provisoirement à la quatrième place de la Ligue 1, vendredi soir en match d'ouverture de la 26e journée.

Les Bretons menaient 2-0 avec des buts de Martin Terrier (8e) et Benjamin Bourigeaud (15e), Montpellier a égalisé par Ambroise Oyongo (19e) et Elye Wahi (42e), puis Rennes a marqué deux nouveaux buts par l'ancien montpelliérain Gaëtan Laborde sur penalty (52e) et Lovro Majer (84e). Le Stade rennais est 4e avec un point d'avance sur Strasbourg (5e) et deux de retard sur Nice (3e), opposés samedi en Alsace.

jmc-bvo/mdm