L1: Rennes sauve son rêve européen face à Reims

Ils étaient menacés de retomber à une anonyme 8e place, mais les hommes de Bruno Genesio sont provisoirement remontés à la 5e place, la dernière qualificative pour une compétition européenne, avec 53 points et une courte longueur d'avance sur Lille, qui reçoit Montpellier dimanche.

En perte de repères depuis des mois, Rennes a conservé ses chances d'accrocher une place européenne en écrasant Reims 3-0 grâce à un doublé de Jérémy Doku et à une prestation collective enfin solide, samedi lors de la 31e journée de Ligue 1.

Reims, qui avait l'occasion de monter se mêler à la danse, reste pour sa part à cette 8e place (47 points), victime d'une défense inhabituellement friable et d'une attaque bien muselée.

"Trois mois qu'on est patient, trois mois que c'est le néant, bougez-vous maintenant", avaient prévenu les Ultras rennais sur une grande banderole pendant l'échauffement des joueurs. "Victoire obligatoire pour garder espoir !", annonçait une autre banderole avant le coup d'envoi.

Beaucoup trop irréguliers depuis la reprise post-Mondial, doublés par Lille et rattrapés par Lyon, les Rennais, auteurs d'une prestation jugée "lamentable" par leur président au Parc OL (3-1), n'avaient pas le droit à l'erreur face à leur bête noire (six défaites, deux nuls et une seule victoire depuis 2018).