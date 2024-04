L1: Rennes tombe encore, Strasbourg se rapproche du maintien

Défait à domicile par Toulouse (2-1), Rennes a enregistré son quatrième revers consécutif, le troisième en Ligue 1, samedi lors de la 29e journée, tandis que Strasbourg a fait un pas de plus vers le maintien en venant à bout de Reims (3-1).

Si Désiré Doué a ouvert le score après un magnifique raid solitaire (1-0, 20e), Toulouse, bien en place défensivement, a renversé la partie deux minutes plus tard grâce à une frappe de Christian Casseres (1-1, 22e) et un but de Moussa Diarra à la demi-heure de jeu (2-1, 32e).

En plus de la rencontre, Rennes a également perdu son meneur de jeu Enzo Le Fée qui honorait sa première titularisation depuis plus de deux mois, sorti blessé et en larmes à la 37e minute.

Les Bretons restent 9e avec 39 points, sous la menace désormais de Lyon (38 pts) qui joue dimanche (20h45) contre Brest (2e).