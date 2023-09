L1: réunion de crise en cours à l'OM, incertitudes autour de Longoria et Marcelino

L'AFP n'a pas eu confirmation de ces deux informations, mais a appris d'une source proche du dossier qu'une réunion de crise était en cours à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM.

C'est également à la Commanderie que s'est tenue lundi soir une réunion entre la direction du club et les responsables des groupes de supporters. Celle-ci s'est tenue dans une ambiance décrite à l'AFP par l'un des participants comme "très tendue". Un autre a démenti à l'AFP les menaces de mort évoquées par Eurosport Espagne.

Mécontents des résultats obtenus, du jeu proposé et, plus généralement, de la politique sportive du club, les supporters ont réclamé la démission de toute l'équipe dirigeante, composée de Longoria, de ses proches collaborateurs espagnols Javier Ribalta (directeur du football) et Pedro Iriondo (directeur général) et du directeur financier Stéphane Tessier.