L1: six mois de prison avec sursis pour un jet de pétard pendant Montpellier-Clermont

Deux supporters de football de Montpellier, accusés d'être responsables d'un jet de pétard en direction du gardien de Clermont-Ferrand en octobre, ont été condamnés jeudi à six mois de prison avec sursis pour le premier et à 140 heures de travail d'intérêt général pour le second.

Le tribunal correctionnel de Montpellier a également prononcé une interdiction d'entrée dans une enceinte sportive durant 18 mois avec obligation de pointage lors de chaque match du MHSC pour le lanceur du pétard, et à 12 mois pour celui qui le lui a fourni.